10 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

Sergio Ramos'un hayatı belgesel oldu

Sergio Ramos'un hayatı belgesel oldu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.09.2019

eal Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı 'un hayatını anlatan 8 bölümlük belgesel dizinin tanıtımı Madrid'de yapıldı. 33 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Mümkün olduğu sürece ödülünü kazanmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

France Football dergisi tarafından düzenlenen ve yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülünün geçmişte Fabio Cannavaro gibi defans oyuncularına da verildiğini hatırlatan Ramos, "Ben niye kazanmayayım. Henüz benden geçtiğini sanmıyorum." dedi.

Ramos, tarafından "Avrupa'nın En İyi Futbolcusu" seçilen 'da oynayan Hollandalı savunma oyuncusu Van Dijk'in "Layık olduğu için Altın Top ödülüne aday gösterildiğini" söyledi.

ile 4 kez kupası kaldırdığını hatırlatan ve futbol kariyerindeki ileri yaşına rağmen hayallerinin bitmediğini kaydeden Ramos, "5. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmak tam bir çılgınlık olur ama ben bunun için çalışıyorum ve bunu düşlüyorum." diye konuştu.

"Rüyalarımı gerçekleştirmek için çok çalıştım. Eğer bu belgesel herhangi bir çocuğun düşünü gerçekleştirmesine yardımcı olursa mükemmel olur." diyen Ramos, Real Madrid'de 14 yıldır forma giymesinin kendisine çok şey öğrettiğini vurguladı.

"'un kalbi" adlı belgesel dizi, internet üzerinden yayın yapan Amazon prime video kanalında 13 Eylül'den itibaren yayımlanacak.



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