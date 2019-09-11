11 Eylül 2019, Çarşamba

FUTBOL

A Spor'da şölen sürüyor

A Spor'da şölen sürüyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.09.2019

’ndaki büyük heyecan A SPOR’da devam ediyor. Bugün de birbirinden çekişmeli 3 maç naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte bugün ve yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak ve A SPOR'dan canlı yayınlanacak maçlar...

Toplamda 160 takımın katıldığı, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan tek organizasyon olan kupada 2. tur heyecanı sürüyor. A SPOR, bugün ve yarın da 3'er maçı naklen ve şifresiz ekranlara taşıyacak. Türkiye'nin kupasında yurdun her yerindeki bu büyük heyecan, spor yayıncılığının zirvesindeki A SPOR'DA yaşanacak.


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