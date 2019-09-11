A Spor'da şölen sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki büyük heyecan A SPOR’da devam ediyor. Bugün de birbirinden çekişmeli 3 maç naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte bugün ve yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak ve A SPOR'dan canlı yayınlanacak maçlar...

Toplamda 160 takımın katıldığı, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan tek organizasyon olan kupada 2. tur heyecanı sürüyor. A SPOR, bugün ve yarın da 3'er maçı naklen ve şifresiz ekranlara taşıyacak. Türkiye'nin kupasında yurdun her yerindeki bu büyük heyecan, spor yayıncılığının zirvesindeki A SPOR'DA yaşanacak.



