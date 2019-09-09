09 Eylül 2019, Pazartesi
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Pogba & Mbappe, Real Madrid'e
Giriş Tarihi: 09.09.2019
İspanyol basınında yer alan iddilara göre Real Madrid gelecek sezon kadrosunu Pogba ve Mbappe ile güçlendirecek.
Real Madrid'in gelecek sezon iki Fransız yıldızı kadroya katmak istediğini duyurdu. Çıkan habere göre; Los Galacticosi ManU'da mutlu olmayan Paul Pogba ile PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe için sezon sonunda teklif yapacak.
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