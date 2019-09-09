09 Eylül 2019, Pazartesi

FUTBOL

Pogba & Mbappe, Real Madrid'e

Pogba & Mbappe Real Madrid'e
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.09.2019

İspanyol basınında yer alan iddilara göre gelecek sezon kadrosunu Pogba ve Mbappe ile güçlendirecek.

'in gelecek sezon iki Fransız yıldızı kadroya katmak istediğini duyurdu. Çıkan habere göre; Los Galacticosi ManU'da mutlu olmayan ile 'nin yıldızı Kylian Mbappe için sezon sonunda teklif yapacak.
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