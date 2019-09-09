09 Eylül 2019, Pazartesi

FUTBOL

Ali Palabıyık’a zorlu görev

Ali Palabıyık’a zorlu görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.09.2019

yapılan açıklamaya göre, , Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica Stadı'nda 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak.

kokartlı hakem , Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirildi. Tecrübeli düdük, A Grubu'nda yarın 21.45'te Karadağ-Çekya maçını yönetecek. Yardımcılıkları Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. 4. hakem ise olacak.
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