09 Eylül 2019, Pazartesi
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Ali Palabıyık’a zorlu görev
Giriş Tarihi: 09.09.2019
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Palabıyık, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica Stadı'nda 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Avrupa Şampiyonası elemelerinde görevlendirildi. Tecrübeli düdük, A Grubu'nda yarın 21.45'te Karadağ-Çekya maçını yönetecek. Yardımcılıkları Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. 4. hakem ise Mete Kalkavan olacak.
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