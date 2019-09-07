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Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi
Giriş Tarihi: 08.09.2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa-Arnavutluk karşılaşması öncesi Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra ve Ermenistan Marşları çalındı.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Stade de France'ta Arnavutluk'u konuk etti.
Maç öncesindeki seremonide Fransa Milli Marşı'ndan sonra Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra, ardından Ermenistan Milli Marşları çalındı.
Daha sonra Arnavutluk Marşı'nın çalınmasıyla maç yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle başladı.
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