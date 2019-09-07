08 Eylül 2019, Pazar

FUTBOL

Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi

Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.09.2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda -Arnavutluk karşılaşması öncesi Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra ve Ermenistan Marşları çalındı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda , Stade de France'ta Arnavutluk'u konuk etti.

Maç öncesindeki seremonide Fransa Milli Marşı'ndan sonra Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra, ardından Ermenistan Milli Marşları çalındı.

Daha sonra Arnavutluk Marşı'nın çalınmasıyla maç yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Cedi Osman: Maçın içinde kalmayı başardık Cedi Osman: Maçın içinde kalmayı başardık
Oyun anlamında iyiydik'' "Oyun anlamında iyiydik''
Liverpool taraftarı Türk oyuncuyu istiyor! Liverpool taraftarı Türk oyuncuyu istiyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör