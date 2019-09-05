05 Eylül 2019, Perşembe

FUTBOL

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.09.2019

kokartlı hakem , ile Portekiz arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak B grubu müsabakasında düdük çalacak.

'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " kokartlı hakemimiz , ile Portekiz takımları arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak B grubu müsabakasını yönetecek. Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Rajko Miti Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak" denildi.

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