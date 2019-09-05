05 Eylül 2019, Perşembe
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz takımları arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasını yönetecek. Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Rajko Miti Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak" denildi.
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Giriş Tarihi: 05.09.2019
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasında düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz takımları arasında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu müsabakasını yönetecek. Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Rajko Miti Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak" denildi.
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