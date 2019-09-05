06 Eylül 2019, Cuma

FUTBOL

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 5. hafta başladı

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 5. hafta başladı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 Giriş Tarihi: 06.09.2019

2020 () Elemeleri'nin 5. haftası, 9 maçla başladı.

Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde D, F, G ve J gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Konuk olduğu 'ı 3-1 mağlup eden , J Grubu'nda 5'te 5 yaptı. 6 Eylül 2006'da 'ya 3-1 kaybettiği maçtan bu yana Elemeleri'nde mağlubiyet yüzü görmeyen İtalya, yenilmezlik serisini 35 karşılaşmaya (29 galibiyet, 6 berberlik) çıkardı.

'ın sezon sonuna kadar Brighton'dan kiraladığı Rumen santrafor Florin Andone, 'ya 2-1 yenildikleri F Grubu maçının 56. dakikasına oyuna girdi ve 3 dakika sonra gol attı.

Elemelerin 5. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

D Grubu

İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre: 1-1

Cebelitarık-Danimarka: 0-6

F Grubu

Romanya-İspanya: 1-2

Norveç-Malta: 2-0

Faroe Adaları-İsveç: 0-4

G Grubu

İsrail-Kuzey Makedonya: 1-1

J Grubu

Ermenistan-İtalya: 1-3

Finlandiya-Yunanistan: 1-0

Bosna Hersek-Lihtenştayn: 5-0

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