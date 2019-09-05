2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 5. hafta başladı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 9 maçla başladı.
Konuk olduğu Ermenistan'ı 3-1 mağlup eden İtalya, J Grubu'nda 5'te 5 yaptı. 6 Eylül 2006'da Fransa'ya 3-1 kaybettiği maçtan bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mağlubiyet yüzü görmeyen İtalya, yenilmezlik serisini 35 karşılaşmaya (29 galibiyet, 6 berberlik) çıkardı.
Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Brighton'dan kiraladığı Rumen santrafor Florin Andone, İspanya'ya 2-1 yenildikleri F Grubu maçının 56. dakikasına oyuna girdi ve 3 dakika sonra gol attı.
Elemelerin 5. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.
Sonuçlar şöyle:
D Grubu
İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre: 1-1
Cebelitarık-Danimarka: 0-6
F Grubu
Romanya-İspanya: 1-2
Norveç-Malta: 2-0
Faroe Adaları-İsveç: 0-4
G Grubu
İsrail-Kuzey Makedonya: 1-1
J Grubu
Ermenistan-İtalya: 1-3
Finlandiya-Yunanistan: 1-0
Bosna Hersek-Lihtenştayn: 5-0
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