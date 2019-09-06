07 Eylül 2019, Cumartesi

FUTBOL

Samuel Eto'o futbolu bıraktı!

Samuel Eto'o futbolu bıraktı!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Dünya futbolunun önemli ismi 'o 38 yaşında aktif yaşantısına son verdi. futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan Kamerunlu isim futbol hayatına nokta koyduğunu açıkladı.

Dünya futbolundan bir 'o geçti... futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan Kamerunlu isim futbola veda ettiğini açıkladı. Ülkemizin de yakından tanıdığı Eto'o, 'de ve forması giyen efsane isim 38 yaşında futbolu bıraktı.

DÜNYA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca dünya devlerinin formalarını giyen Kamerunlu eski futbolcu, ile altın çağlarını yaşadı. Aslında futbola Barcelona'nın ezeli rakibi 'te başlayan Samuel Eto'o Real Madrid B takımında 1 sene forma giydikten sonra Leganes'in yolunu tuttu. Leganes'ten tekrar Real Madrid B takımına dönen Eto'o, A takıma yükseldikten sonra bir başka İspanyol ekibi Espanyol'a gitti. Real Madrid'te bir türlü dikiş tutturamayan Kamerunlu futbolcu kariyerinde bir dönüm noktası olacak olan Mallorca'ya imza attı. Buradaki performansı ile sivrilen Kamerunlu efsane, 27 milyon euro bedel ile Barcelona'nın yolunu tuttu. 5 sene boyunca Katalan ekibinin formasını giyen Samuel Eto'o sayısız başarılara imza attı.

2009 yılında Barcelona'dan İtalyan devi Inter'e olan Samuel Eto'o sırasıyla Anzhi, , Everton, Sampdoria, Antalyaspor, ve Konyaspor'a transfer oldu.

Samuel Eto'o aktif futbolculuk kariyerine Qatar SC takımında nokta koydu.

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