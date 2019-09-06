Samuel Eto'o futbolu bıraktı!

Dünya futbolunun önemli ismi Samuel Eto'o 38 yaşında aktif futbol yaşantısına son verdi. Afrika futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan Kamerunlu isim futbol hayatına nokta koyduğunu açıkladı.

Dünya futbolundan bir Samuel Eto'o geçti... Afrika futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan Kamerunlu isim futbola veda ettiğini açıkladı. Ülkemizin de yakından tanıdığı Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor forması giyen efsane isim 38 yaşında futbolu bıraktı.

DÜNYA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca dünya devlerinin formalarını giyen Kamerunlu eski futbolcu, Barcelona ile altın çağlarını yaşadı. Aslında futbola Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'te başlayan Samuel Eto'o Real Madrid B takımında 1 sene forma giydikten sonra Leganes'in yolunu tuttu. Leganes'ten tekrar Real Madrid B takımına dönen Eto'o, A takıma yükseldikten sonra bir başka İspanyol ekibi Espanyol'a gitti. Real Madrid'te bir türlü dikiş tutturamayan Kamerunlu futbolcu kariyerinde bir dönüm noktası olacak olan Mallorca'ya imza attı. Buradaki performansı ile sivrilen Kamerunlu efsane, 27 milyon euro bedel ile Barcelona'nın yolunu tuttu. 5 sene boyunca Katalan ekibinin formasını giyen Samuel Eto'o sayısız başarılara imza attı.

2009 yılında Barcelona'dan İtalyan devi Inter'e transfer olan Samuel Eto'o sırasıyla Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, ve Konyaspor'a transfer oldu.

Samuel Eto'o aktif futbolculuk kariyerine Qatar SC takımında nokta koydu.