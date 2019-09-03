03 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı

PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.09.2019

ile 'nde aynı grupta yer alan Saint-Germain, Arjantinli golcü 'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, " Saint-Germain, 26 yaşındaki Arjantinli forvet 'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığını kiralamıştır" ifadesi kullanıldı.

Fransız medyasında çıkan haberlerde, 'nin satın alma opsiyonunun 70 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Arjantinli golcü, 2013'te katıldığı İnter'de 219 maça çıktı, 124 gol attı.

, 'nde , ve 'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

Keylor Navas PSG'de haberin devamı



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