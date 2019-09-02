02 Eylül 2019, Pazartesi

FUTBOL

Keylor Navas, PSG'de

Keylor Navas PSG'de
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.09.2019

(Ligue 1) takımlarından Saint-Germain (), forması giyen kaleci 'ı transfer etti.

Fransız Kulübünden yapılan açıklamada, ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığı ve kaleci Alphonse Areola'nın 1 yıllığına 'e kiralanacağı duyuruldu.

İspanyol medyasında çıkan haberlerde, 'nin 32 yaşındaki kaleci için Real Madrid'e ayrıca 15 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

kaleci, 2014'te katıldığı Real Madrid'in 162 maçta kalesini korudu.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde , Real Madrid ve 'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

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