31 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Zirvedeki yerini koruyan Liverpool rekor kırdı

Zirveyi koruyan Liverpool rekor kırdı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.08.2019

İngiltere lideri , deplasmanda 'yi yenerek dördüncü haftayı da kayıpsız geçti.

Deplasmanda 'ye konuk olan ve 33. dakikada Chris Wood'un kendi kalesine attığı golle öne geçen , 37. dakikada , 80. dakikada da Roberto Firmino'nun golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Alman teknik adam 'ın çalıştırdığı Liverpool, ligde üst üste 13. galibiyetini alarak kulüp rekoru kırdı. Firmino ise tarihinde 50 gole ulaşan ilk Brezilyalı futbolcu oldu.

Liverpool bu galibiyetle puanını 12 yaparken, Burnley 4 puanda kaldı.

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