31 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı

Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.08.2019

(Serie A) takımlarından Milan, ligin 2. haftasında konuk ettiği Brescia’yı milli futbolcu ’nun attığı golle yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında gelişen Milan atağında Suso sağdan ortaladı, da müsait durumda yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, milli futbolcunun kafa golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetiyle ayrıldı.

Milan'a galibiyeti getiren golü atan Hakan Çalhanoğlu, 65.dakikada yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı.

Bu skorla Milan, geçen hafta Udinese karşısında aldığı yenilgiyle başladığı yeni sezondaki ilk galibiyetini almış oldu.

Bu arada, Milan kale arkası tribünü, lösemi hastalığıyla mücadele eden eski teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic'i unutmayarak, "En önemli mücadeleni kazanacaksın" pankartıyla destek verdi.

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