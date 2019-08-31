01 Eylül 2019, Pazar

FUTBOL

İtalya'da haftanın maçı Juventus'un

İtalya'da haftanın maçı Juventus'un
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.09.2019

’nde (Serie A) haftanın maçında , 'yi 4-3 yendi.

Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım hızlı başladı. Siyah-beyazlılar, henüz 15. dakikada De Sciglio'nun yerine oyuna giren Danilo'nun attığı golle 16. dakikada 1-0 öne geçti.

Bu golden üç dakika sonra Juventus'ta Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, eski takımının ağlarını sarsarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, bu skorla Juventus'un üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı ise karşılıklı gol düellosu şeklinde geçti.

Juventus, 62. dakikada Portekizli yıldız oyuncusu ile skoru 3-0'a getirdi. Bu gole , 66.dakikada Kostas Manolas'ın kafa golüyle karşılık verdi ve fark yeniden ikiye düştü: 3-1.

Konuk Napoli, bu golden iki dakika sonra yeni transferi Meksikalı Hirving Lozano ile farkı bire indirdi: 3-2.

81. dakikada Napoli, Giovanni Di Lorenzo ile beraberlik golünü buldu ve 3-0'lık yenilgiden durumu 3-3'e getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında, 90+2. dakikada Juventus'un kullandığı serbest vuruşta Kalidou Koulibaly, topu kendi kalesine gönderdi ve Juventus yeniden 4-3 öne geçti.

Juventus, bu golle rakibini 4-3 yenerek, 3 puanı alan taraf oldu. Napoli ise bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu.

Napoli'nin sezon başında 'den ettiği Makedon oyuncu Eljif Elmas da 74. dakikada oyuna Allan'ın yerine dahil oldu. Elmas, Juventus'un son golünden önceki faul yapan isim oldu.

Zatürre olan Juventus Maurizio Sarri, bu maçta da takımını yalnız bıraktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Zirveyi koruyan Liverpool rekor kırdı Zirveyi koruyan Liverpool rekor kırdı
Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
Metehan Güçlü Rennes'te Metehan Güçlü Rennes'te
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör