Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i farklı yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Mainz 05'i 6-1 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında Allianz Arena'da Mainz 05'i konuk etti.
Mainz 05'in 6. dakikada Jean-Paul Boetius'un golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Bayern Münih, 36. dakikada Benjamin Pavard, 45. dakikada David Alaba, 54. dakikada Ivan Perisic, 64. dakikada Kingsley Coman, 78. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Alphonso Davies'in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.
Bu sezon ikinci galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 7'ye yükseltirken, Mainz 05'in puanı bulunmuyor.
SCHALKE 04 ÜÇ GOLLE KAZANDI
Schalke 04, sahasında Hertha Berlin'i 3-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
Hertha Berlin'de forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Stark'ın 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 48. dakikada Hertha Berlinli futbolcu Karim Rakik'in topu kendi kalesine göndermesiyle skoru 2-0 yaptı.
Schalke 04, 85. dakikada Jonjoe Kenny ile bir gol daha bulduğu karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Schalke 04'de forma giyen ve sakatlığı geçen milli futbolcu Ozan Kabak bu maçta yedek kulübesinde görev beklerken, diğer Türk asıllı futbolculardan Suat Serdar 64. dakikada, Ahmed Kutucu da 81. dakikada oyuna dahil oldu.
Günün diğer maçlarında Bayer Leverkusen sahasında Hoffenheim ile 0-0 berabere kalırken, Köln deplasmanda Freiburg'u 2-1 yendi.
Wolfsburg-Paderborn karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"