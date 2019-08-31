31 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Metehan Güçlü, Rennes'te

Metehan Güçlü Rennes'te
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , Saint-Germain forması giyen 'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız kulübü, Türkiye oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. kulübünün resmi internet sitesine konuşan Güçlü, Rennes'te olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarlar ve takım arkadaşlarım için en iyisini vereceğim. Rennes harika bir takım ve iyi bir kaliteye sahip, bunu geçen sene kanıtladılar. Gelişimime izin verecek bir kulüpteyim. Başkan ile konuşma şansım oldu. Burada olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Rennes Başkanı Olivier Letang ise, "Metehan Güçlü, 'de en üst düzeyde eğitim almış, üst düzey kaliteli genç bir oyuncu. Kulübümüze yetenekli bir oyuncu kazandırdık. Rennes'in geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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