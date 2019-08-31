Manchester City'den 4 gollü galibiyet

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçlarda Manchester City rakibini farklı mağlup ederken, Chelsea sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son şampiyon Manchester City, ligin dördüncü haftasında sahasında Brighton Hove Albion'ı ağırladı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, 2. dakikada Kevin de Bruyne, 42 ve 55. dakikada Sergio Agüero ile 79. dakikada Bernardo Silva'nın golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Manchester ekibi bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, konuk takım 4 puanda kaldı.

Stamford Bridge Stadı'nda ligin yeni ekibi Sheffield United'ı ağırlayan Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, 21 yaşındaki yıldızı Tammy Abraham'ın ilk yarıda attığı gollerle yakaladığı 2-0'lık skor avantajını koruyamadı.

Konuk takımın 46. dakikada Callum Robinson ve 89. dakikada Kurt Zouma'nın kendi kalesine attığı gollerle beraberliği yakaladı maç 2-2 sona erdi.

Bu beraberliğin ardından iki takım da puanını 5'e çıkardı.