30 Ağustos 2019, Cuma
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İran'da haftanın maçını Mustafa Denizli'nin takımı kazandı
Giriş Tarihi: 30.08.2019
İran Pers Körfez Pro Ligi'nin ilk haftasında Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, sahasında son şampiyon Persepolis'i 1-0 mağlup etti.
Tebriz'deki Yadigar İmam Stadı'nda oynanan haftanın en önemli müsabakasında Denizli yönetimindeki Traktör, geçen sezonun şampiyonu Persepolis ile karşılaştı.
Traktör, mücadeleden 1-0'lık skorla ayrılarak sezona galibiyetle başladı.
Tebriz'deki stadı dolduran Traktör taraftarları, maçtan önce ve galibiyetin ardından sevgi gösterisinde bulunduğu tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli lehine tezahüratlar yaptı.
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