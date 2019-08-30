30 Ağustos 2019, Cuma

FUTBOL

İran'da haftanın maçını Mustafa Denizli'nin takımı kazandı

Dev maçı Mustafa Denizli'nin takımı kazandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.08.2019

İran Pers Körfez Pro Ligi'nin ilk haftasında yönetimindeki Traktör, sahasında son şampiyon Persepolis'i 1-0 mağlup etti.

Tebriz'deki Yadigar İmam Stadı'nda oynanan haftanın en önemli müsabakasında Denizli yönetimindeki Traktör, geçen sezonun şampiyonu Persepolis ile karşılaştı.

Traktör, mücadeleden 1-0'lık skorla ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

Tebriz'deki stadı dolduran Traktör taraftarları, maçtan önce ve galibiyetin ardından sevgi gösterisinde bulunduğu tecrübeli teknik direktör lehine tezahüratlar yaptı.

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