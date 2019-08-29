30 Ağustos 2019, Cuma

FUTBOL

Luis Enrique acı haberi sosyal medyadan paylaştı

Luis Enrique acı haberi paylaştı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 Giriş Tarihi: 29.08.2019

En son Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan acı bir haber paylaştı.

, son 5 aydır kemik kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki kızının vefat ettiğini açıkladı.

Luis Enrique uzun süre maçlara çıkmadan yönettiği kızının hastalığı sebebiyle ayrılmıştı.

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