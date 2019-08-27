27 Ağustos 2019, Salı
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POCHETTİNO ÖFKELİ
İngiliz ekibinde son maçlarda yedek soyunan 27 yaşındaki oyuncunun geleceği, teknik adam Pochettino'yu da kızdırdı. Transfer döneminin bitmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Arjantinli hoca, "Eriksen konusunda ne olacağını görmek için beklemeliyiz. Sürecin uzaması takım içerisinde huzursuzluk oluyor" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki on numara, 2013'te transfer olduğu Tottenham'da 280 maça çıkarken; 66 gol ve 86 asistlik performans gösterdi.
Real Madrid, Eriksen'i bitiriyor
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Real Madrid uzun süredir peşinde olduğu Danimarkalı yıldızda mutlu sona yaklaştı. Eflatun-beyazlılar, Tottenham’a 70 milyon euro önerdi.
Tottenham'daki geleceği yılan hikayesine dönen Cristian Eriksen, kısa süre içerisinde Real Madrid'e imza atabilir. Eflatun-beyazlıların, uzun süredir peşinde olduğu Danimarkalı yıldız için Tottenham'la bir kez daha masaya oturduğu belirtildi. İspanyol devinin daha önceki teklifini artırarak 70 milyon euro'ya kadar çıktığı bildirilirken; taraflar arasında anlaşmanın oldukça yakın olduğu kaydedildi.
POCHETTİNO ÖFKELİ
İngiliz ekibinde son maçlarda yedek soyunan 27 yaşındaki oyuncunun geleceği, teknik adam Pochettino'yu da kızdırdı. Transfer döneminin bitmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Arjantinli hoca, "Eriksen konusunda ne olacağını görmek için beklemeliyiz. Sürecin uzaması takım içerisinde huzursuzluk oluyor" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki on numara, 2013'te transfer olduğu Tottenham'da 280 maça çıkarken; 66 gol ve 86 asistlik performans gösterdi.
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