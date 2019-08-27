27 Ağustos 2019, Salı
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Emre Can savaşı
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Juventus'un Türk asıllı Alman orta sahası Emre Can, yol ayrımında...
Barcelona'nın talip olduğu iddia edilen 25 yaşındaki oyuncuyla Monaco, PSG ve eski kulübü Bayern Münih'in de ilgilendiği bildirildi. Juventus'taki orta saha bolluğundan sonra takımdan ayrılması gündeme gelen Emre Can, 2018'de Liverpool'la sözleşmesi bittikten sonra Juve'nin yolunu tutmuştu. Geçen sezon Torino ekibinde 37 karşılaşmaya çıkan başarılı oyuncu, 4 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
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