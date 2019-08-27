27 Ağustos 2019, Salı

FUTBOL

Emre Can savaşı

Emre Can savaşı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.08.2019

'un Türk asıllı Alman orta sahası , yol ayrımında...

'nın talip olduğu iddia edilen 25 yaşındaki oyuncuyla Monaco, ve eski kulübü 'in de ilgilendiği bildirildi. 'taki orta saha bolluğundan sonra takımdan ayrılması gündeme gelen , 2018'de 'la sözleşmesi bittikten sonra Juve'nin yolunu tutmuştu. Geçen sezon Torino ekibinde 37 karşılaşmaya çıkan başarılı oyuncu, 4 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Ertuğrul Ersoy, Le Havre'de Ertuğrul Ersoy, Le Havre'de
Süper Lig'de flaş takas! Beşiktaş ve Başakşehir... Süper Lig'de flaş takas! Beşiktaş ve Başakşehir...
Transferde sürpriz! Bedavaya dünya yıldızı Transferde sürpriz! Bedavaya dünya yıldızı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör