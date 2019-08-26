26 Ağustos 2019, Pazartesi

FUTBOL

Barcelona'dan Real Betis'e "tweet" özrü

Barcelona'dan Real Betis'e tweet özrü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.08.2019

Kulübü, futbol takımının, 1. Ligi'nin () 2. haftasında 'i 5-2 yendiği maçtan sonra hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle rakibinden özür diledi.

Stadı'ndaki maçın ardından Kulübünün İngilizce Twitter hesabından atılan "tweet"te, 'ten transfer edilen ve eski takımına karşı ilk kez oynayan Junior Firpo'nun fotoğrafına yer verilerek 5 gole atıfta bulunan bir ifade kullanıldı.

Barcelona formalı Firpo'nun elini kaldırarak selam verdiği fotoğrafın üzerinde "Junior biliyor" ifadesi yer alan "tweet"te, el işaretini 5 golle dalga geçme olarak yorumlayan Real Betis taraftarları, sosyal medyada Barcelona'yı eleştiren mesajlar paylaştı.

Konuyla ilgili Barcelona Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barça, pazar gecesi oynanan maçtan sonra attığı tweette, Real Betis'te ve taraftarında hakaret olarak algılanan her türlü şeyden dolayı en samimi özürlerini sunar. Hakaret etme amacı yoktu ama Junior için çok özel olan gecede o mesajı yayımlamakta hata ettik." ifadeleri kullanıldı.

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