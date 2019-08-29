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Kulüpler Birliği'nde seçim günü
Giriş Tarihi: 29.08.2019
Kulüpler Birliği Vakfı’nda bugün yapılacak seçimde Fikret Orman yeniden aday. Anadolu kulüplerinin ise Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu istedikleri öğrenildi
Süper Lig takımlarının başkanlarından oluşan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugün seçim heyecanı yaşanacak. Mevcut başkan ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, vakfın Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birilği seçiminde yeniden aday olmak isterken, Anadolu kulüplerinin ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olmasını arzuladıkları belirtildi.
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