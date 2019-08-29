29 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Kulüpler Birliği'nde seçim günü

Kulüpler Birliği'nde seçim günü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.08.2019

Kulüpler Birliği Vakfı’nda bugün yapılacak seçimde yeniden aday. Anadolu kulüplerinin ise Başkanı ’nu istedikleri öğrenildi

Süper Lig takımlarının başkanlarından oluşan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugün seçim heyecanı yaşanacak. Mevcut başkan ve Başkanı 'ın, vakfın Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek olağan genel kurulunda yeniden başkan adayı olacağı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birilği seçiminde yeniden aday olmak isterken, Anadolu kulüplerinin ise Başkanı 'nun, Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olmasını arzuladıkları belirtildi.

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