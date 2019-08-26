26 Ağustos 2019, Pazartesi

FUTBOL

PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok

PSG'ye Mbappe ve Cavani'den kötü haber
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.08.2019

'nde (Ligue 1) Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Saint-Germainli () oyuncular Kylian Mbappe ve , bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kulübü, Toulouse'u 4-0 yendikleri maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe'nin 4, kalçasından sakatlık yaşayan Cavani'nin ise 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Toulouse karşısında Uruguaylı Cavani 15. dakikada, Fransız Mbappe ise 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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