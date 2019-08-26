26 Ağustos 2019, Pazartesi

FUTBOL

Ertuğrul Ersoy, Le Havre'de

Ertuğrul Ersoy, Le Havre'de
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.08.2019

2'nci Lig ekiplerinden , 'un savunma oyuncusu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

ursaspor'un kaptanı 'un yeni takımı belli oldu. Bir süredir birçok kulüple görüşme halinde olan milli futbolcu, 'un bir diğer oyuncusu Umut Meraş'ı da kadrosuna katan Fransız ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması ile 30 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
PSG'ye Mbappe ve Cavani'den kötü haber PSG'ye Mbappe ve Cavani'den kötü haber
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon yeni heyecan! Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon yeni heyecan!
Süper Lig'de flaş takas! Beşiktaş ve Başakşehir... Süper Lig'de flaş takas! Beşiktaş ve Başakşehir...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör