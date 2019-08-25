25 Ağustos 2019, Pazar

FUTBOL

Türkiye Kupası'nda 5 maç A Spor'da

Türkiye Kupası'nda 5 maç A Spor'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.08.2019

’nın futbolseverlerle buluşturduğu Kupası’nda heyecan, ’ta 1. Eleme Turu maçlarıyla başlıyor. 35 amatör takımın yanı sıra 3. Lig’e yükselen 9 kulübün tek maç üzerinden kozlarını paylaşacağı dev organizasyonda 5 maç A Spor’dan kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu hafta başlıyor. 'nın Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverlerle buluşturduğu dev organizasyon, 'ta oynanacak 22 maçla start alıyor. 35 amatör takımın yanı sıra bu sezon 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katılacağı maçlar, 28-29 Ağustos'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 28 Ağustos Çarşamba günü 14.00'te Yozgatspor-Aksaray Bld., 16.30'da Soma-Akşehir, 29 Ağustos Perşembe günü ise 13.30'da Menderes-Bitlis Özgüzeldere, 15.30'da Çankırı-Boyabat ve 16.30'da Tavşanlı Linyit-Isparta karşılaşmaları A Spor'dan kalitesinde canlı olarak yayınlanacak.

İşte maç programı:

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