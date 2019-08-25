Türkiye Kupası'nda 5 maç A Spor'da

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, 28-29 Ağustos’ta 1. Eleme Turu maçlarıyla başlıyor. 35 amatör takımın yanı sıra 3. Lig’e yükselen 9 kulübün tek maç üzerinden kozlarını paylaşacağı dev organizasyonda 5 maç A Spor’dan HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu hafta başlıyor. Turkuvaz Medya'nın Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverlerle buluşturduğu dev organizasyon, 28-29 Ağustos'ta oynanacak 22 maçla start alıyor. 35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katılacağı maçlar, 28-29 Ağustos'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. 28 Ağustos Çarşamba günü 14.00'te Yozgatspor-Aksaray Bld., 16.30'da Soma-Akşehir, 29 Ağustos Perşembe günü ise 13.30'da Muş Menderes-Bitlis Özgüzeldere, 15.30'da Çankırı-Boyabat ve 16.30'da Tavşanlı Linyit-Isparta karşılaşmaları A Spor'dan HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak.

İşte maç programı: