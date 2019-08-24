24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Chelsea Lampard'la ilk galibiyetini aldı
Giriş Tarihi: 24.08.2019
Ligin üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Norwich City ile karşılaşan Londra ekibi, genç yıldızları Tammy Abraham'ın 3 ve 68, Mason Mount'un da 17. dakikada attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, Norwich City'yi 3-2 yendi. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Todd Cantwell ve 30. dakikada Teemu Pukki'den geldi.
Chelsea, yeni teknik direktörü Frank Lampard yönetiminde ilk galibiyetini aldı.
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