24 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Chelsea Lampard'la ilk galibiyetini aldı

Chelsea Lampard'la ilk galibiyetini aldı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.08.2019

Ligin üçüncü hafta mücadelesinde deplasmanda ile karşılaşan ekibi, genç yıldızları Tammy Abraham'ın 3 ve 68, Mason Mount'un da 17. dakikada attığı gollerle sahadan üç puanla ayrıldı.

'de oynanan maçta , 'yi 3-2 yendi. Ev sahibi ekibin golleri 6. dakikada Todd Cantwell ve 30. dakikada Teemu Pukki'den geldi.

Chelsea, yeni teknik direktörü yönetiminde aldı.

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