22 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Ganalı eski milli futbolcu Agogo vefat etti

Ganalı eski futbolcu hayatını kaybetti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Ganalı eski milli futbolcu , 40 yaşında hayata veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Agogo'nun, 'nin başkenti 'daki bir hastanede vefat ettiği belirtildi.

, henüz 40 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolcunun ölüm haberinin ardından formasını giydiği İngiliz kulüplerinden Nottingham Forest, Bristol Rovers, Sheffield Wednesday ve Barnet, başsağlığı mesajı yayımladı.

Faal futbol hayatını 2012'de İskoçya temsilcisi Hibernian'da sonlandıran Agogo, 2015 yılında felç geçirmesinin ardından birçok sağlık sorunuyla mücadele etmişti.

Ülkesinin en tanınan oyuncuları arasında yer alan Junior Agogo, Gana Milli Takımı'nda 27 maçta 12 gole imza attı.

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