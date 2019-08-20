20 Ağustos 2019, Salı

FUTBOL

Juventus Merih Demiral için imza töreni düzenledi!

Juventus Merih Demiral için imza töreni düzenledi!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 Giriş Tarihi: 20.08.2019

, yaz döneminde Sassuolo'dan transfer ettiği milli yıldızımız için imza töreni düzenledi. İşte Merih'in açıklamaları;

Merih Demiral:

Küçükken sol açıkta oynuyordum sonra hocamın tavsiyesiyle defansa geçtim.

her zaman dünyanın en iyi futbolcularına sahip, özellikle defans oyuncularına ve bu benim için büyük şans.

Küçüklüğümden beri hayalimdi Serie A'da oynamak. Şu anda oynamak istediğim yerdeyim, önemli olan bu bence.

Formayı giymek için en iyisini yapacağıma inanıyorum. Bu formayı bu yaşta giymek çok önemli. İnşallah bu formayı devamlı giyerim.

Juventus bütün kupalara taliptir. Bu benim için çok önemli, buraya bunun için geldim, bu sezon güzel şeyler olacak.

Chiellini bana çok yardımcı oluyor. İnşallah deneyimlerinden çok şey öğrenirim.

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