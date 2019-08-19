19 Ağustos 2019, Pazartesi

FUTBOL

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.08.2019

, Cluj ile takımları arasında oynanacak play-off mücadelesinde düdük çalacak. kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Praha takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Rdulescu Stadyumu'nda, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada 'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

VAR hakemleri olarak da ve görev yapacak.
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