19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Soldado La Liga tarihine geçti!
Giriş Tarihi: 19.08.2019
Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyerek Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, yeni takımıyla ilk golünü Villarreal ağlarına attı. Bu gol aynı zamanda İspanyol golcü için bir rekordu.
İspanya La Liga ekiplerinden Granada'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado, attığı golle rekor kırdı.
Takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı mücadelede 1 gol atan ve 1 de asist yapan tecrübeli futbolcu attığı golle La Liga tarihine geçti.
34 yaşındaki futbolcu, 6 farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu. Soldado daha önce; Valencia ile 59, Getafe ile 29, Osasuna ile 11, Villarreal ile 9, Real Madrid ile 2 gol kaydetmişti.
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