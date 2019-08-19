19 Ağustos 2019, Pazartesi

FUTBOL

Soldado La Liga tarihine geçti!

Soldado tarihe geçti!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyerek Granada'ya transfer olan Roberto , yeni takımıyla ilk golünü Villarreal ağlarına attı. Bu gol aynı zamanda İspanyol golcü için bir rekordu.

İspanya La Liga ekiplerinden Granada'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto , attığı golle rekor kırdı.

Takımının Villarreal ile 4-4 berabere kaldığı mücadelede 1 gol atan ve 1 de asist yapan tecrübeli futbolcu attığı golle La Liga tarihine geçti.

34 yaşındaki futbolcu, 6 farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu. Soldado daha önce; ile 59, Getafe ile 29, Osasuna ile 11, Villarreal ile 9, ile 2 gol kaydetmişti.

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