Coutinho Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer oldu! İşte maliyeti...

Barcelona'dan Bayern Münih'e kiralık olarak gönderilen Philippe Coutinho'nun maliyeti belli oldu. Alman ekibi açıklanan rakamlara göre Katalan devine 8.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Barcelona'nın Alman devi Bayern Münih'e kiralık olarak gönderdiği Philippe Coutinho transferinin maliyeti açıklandı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamaya göre Bayern Münih, 1 sezonluk kiralama bedeli olarak 8.5 milyon Euro ödeyecek. Öte yandan Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunun 120 milyon Euro olduğu bildirildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu 2018'in ocak ayında Liverpool'dan 145 milyon Euro'ya Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan ekibi istediği verimi alamadığı Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak gönderme kararı almıştı. Coutinho, Barcelona formasıyla çıktığı 76 maçta 21 gol atarken 11 de asist yaptı.