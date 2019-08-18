18 Ağustos 2019, Pazar

FUTBOL

Ashley Cole futbolu bıraktı

Yıldız isim kramponlarını astı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.08.2019

, ve Roma gibi dev takımlarda forma giyen İngiliz milli futbolcu , 38 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Son olarak geçen sezon ülkesinin takımında forma giyen 38 yaşındaki Cole, basınına yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşündükten sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Hayatımda yeni bir adım atmak istiyorum. Bu adımın antrenörlük olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 1999'da 'da başlayan ve sol bekte görev yapan Cole, daha sonra , , Roma, Galaxy, son olarak ise Derby County'de top koşturdu.

Oynadığı takımlarda birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Lig Kupası, 3 Premier Lig, 7 Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşayan Cole, İngiltere Milli Takımı'nda 107 kez forma giydi.

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