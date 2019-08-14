14 Ağustos 2019, Çarşamba

FUTBOL

Muhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabı

Muhammed Salah'a 15 Temmuz kitabı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.08.2019

mücadelesinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta son antrenmanını yapan Kırmızılılar'da Muhammed Salah birçok çocukla fotoğraf çektirdi. Müdürü ’ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa da Salah’la fotoğraf çektirdi ve yıldız futbolcuya 15 Temmuz kitabı hediye etti.

maçı için İstanbul'a gelen Liverpool takımı bugün sabah saatlerinde Seyrantepe'de bulunan Türk Telekom Stadı'nda son antrenmanına çıktı. Antrenmana gelen futbolcular çocuklarla fotoğraf çektirdi. Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah çocukların ilgi odağı oldu. Müdürü 'ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa da Salah'la fotoğraf çektiren çocuklar arasındaydı.

Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa, babalarının yazdığı '15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş' kitabını Salah'a hediye etti. Çocuklar, Tom Oldfield ve Matt Oldfield'in yazdığı 'Benim Adım Salah' isimli kitabı da Muhammed Salah'a imzalattılar.

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