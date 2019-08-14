Chelsea maçı öncesi Liverpool'a şok

Chelsea ile oynayacağı UEFA Süper Kupa maçı öncesi Liverpool'a kötü haber geldi. Naby Keita, sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almadı.

Liverpool Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün yapılan son idmanı yarıda bırakan Naby Keita'da kas gerilmesi olduğu ve oyuncunun Chelsea ile oynanacak Süper Kupa mücadelesinde yer alamayacağı bildirildi.



Kırmızılar, Keita'nın kalça bölgesi çevresinde kas gerilmesi yaşadığını ve oyuncunun tedavisine önümüzdeki günlerde başlanacağını duyurdu.