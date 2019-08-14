14 Ağustos 2019, Çarşamba

FUTBOL

Chelsea maçı öncesi Liverpool'a şok

Chelsea maçı öncesi Liverpool'a şok
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Chelsea ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi Liverpool'a kötü haber geldi. , sakatlığından dolayı maç kadrosunda yer almadı.

Liverpool Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün yapılan son idmanı yarıda bırakan 'da kas gerilmesi olduğu ve oyuncunun Chelsea ile oynanacak Süper Kupa mücadelesinde yer alamayacağı bildirildi.

Kırmızılar, Keita'nın kalça bölgesi çevresinde kas gerilmesi yaşadığını ve oyuncunun tedavisine önümüzdeki günlerde başlanacağını duyurdu.

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