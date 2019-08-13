13 Ağustos 2019, Salı

FUTBOL

Dev final öncesi Salah'tan Türkiye paylaşımı

Dev final öncesi Salah'tan Türkiye paylaşımı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.08.2019

 ile Chelsea arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak   mücadelesi öncesinde İstanbul'a ayak basan Liverpool'da yıldız oyuncu Mohamed Salah,  hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

ile Chelsea arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak mücadelesi öncesinde İstanbul'a ayak basan Liverpool'da yıldız oyuncu Mohamed Salah, hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.

Salah, İstanbul'a gelmelerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Türkiye" ifadesini kullanırken, bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Le Havre, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı Le Havre, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı
Ronaldo'dan Messi için olay sözler! Ronaldo'dan Messi için olay sözler!
İngilizler oynayacak Türkiye para basacak! Dev gelir... İngilizler oynayacak Türkiye para basacak! Dev gelir...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör