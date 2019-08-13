13 Ağustos 2019, Salı

FUTBOL

Le Havre, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

Le Havre, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.08.2019

Le Havre, Bursaspor’dan ’ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre, Bursaspor'dan 'ı kadrosuna kattı. 15 gündür Bursaspor Başkanı ve sportif direktör Selçuk Erdoğan ile Le Havre Başkanı Vincent Volpe ve sportif direktör Pierre Wantiez'in görüşmeleri neticesinde taraflar, 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Bonservis ücretinin yanı sıra Umut Meraş'ın sonraki satışından da Bursaspor, yüzde 15'lik pay alacak. Fransa'da bulunan 23 yaşındaki savunmacı Umut Meraş ise yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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