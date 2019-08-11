Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı Vodafone Park Stadyumu, tarihi bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. İki İngiliz devinin kapışmasında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi’ni müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupası için kozlarını paylaşacak. Peki, Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Dev maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Vodafone Park Stadyumu, tarihi bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. İki İngiliz devinin kapışmasında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Chelsea kozlarını paylaşacak. Dünyaca ünlü iki kulübün karşılaşması aynı zamanda bir ilk olma özelliği taşıyor. UEFA organizasyonlarında daha önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinde birbirine rakip olan İngiliz takımları, ilk kez Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

14 Ağustos Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Mücadele beIN SPORTS Haber'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Allison Becker dev maçta yok

Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan Brezilyalı kaleci Allison Becker'den kötü haber geldi. 26 yaşındaki file bekçisinin 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.

Kent ekonomisine maçın 100 milyon Euro'luk katkı

11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla kapılarını açan ve birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Vodafone Park, UEFA Süper Kupa finaliyle en büyük organizasyonuna imza atacak. Türkiye böylece, 2005'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ve 2009'da Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan UEFA Kupası Finali'nin ardından UEFA organizasyonlarındaki 3. ev sahipliğini gerçekleştirecek. İngilizlerin dünyaca ünlü iki kulübünün İstanbul'da 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa final maçında karşılaşacak olması İstanbul ekonomisi ve Türk hava yolu şirketlerine büyük doping etkisi yaratacak. Final maçını izlemek için 50 binden fazla ağırlıklı İngilizler olmak dünyanın birçok yerinden futbolseverin İstanbul'a akın edecek olması esnafın ve otellerin yüzünü güldürecek. Şimdiden Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuşlara ve otellere İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. İstanbul'da maçı izlemek için geleceklere yönelik yayınlanan turlara da ilgi arttı. Turizmciler, kent ekonomisine maçın 100 milyon euro katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde yüze çıkacağını söyledi. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

UEFA, müthiş maç öncesinde Türkiye'ye gelecek taraftarlara bir takım önerilerde bulundu. Seyircilere şehir içi ulaşımda ne yapılması gerektiği söylenirken Türk mutfağından da tavsiyeler verildi.

UEFA, yayınladığı bültende ise şu maddelere yer verdi:

■ İstanbul'a gelmeden sağlam bir diyet yapın. Çünkü burada Türk mutfağına girince kilo almanız kaçınılmaz olacaktır.

■ Döner ve Adana kebap mutfağın sac ayakları. Lahmacun ve pide denemeye değer

■ Baklava, kadayıf favori tatlıları, künefe ve katmer de sıcak alternatifler.

■ Yumuşak bir içecek istiyorsanız ayran için.

■ Ulaşımda sıkıntı yaşamamak adına lisanslı taksileri kullanın ve mutlaka taksimetreyi açtırın.

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar kapanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İBB açıklamasında, Liverpool ve Chelsea'nin karşılaşacağı müsabakanın yapılacağı 14 Ağustos günü saat 13.00'ten ve 15 Ağustos sabah saat 04.00'e kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı'ndan Stadyuma kadar çift taraflı olarak (Süleyman Seba Caddesi ile Dolmabahçe Caddesi'nin kesiştiği noktadan itibaren), Gümüşsuyu Bölgesi'nde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak (Alman Konsolosluğu'nun bulunduğu noktanın kavşağından itibaren, Taksim Bölgesinden geliş), Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi'nden Geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş – gidiş, Meclisi Mebusan Caddesi'nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu'nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yer (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş, Gümüş Sokak. Kapanacak ara yollar; Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit, Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi'ni birleştiren ara yol."

Ayrıca maç günü seyircilere toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vereceği de kaydedildi.

İstanbul'da 'UEFA Süper Kupa Finali' tedbirleri

İstanbul Valiliği, Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı tedbirler aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali öncesi, 4-19 Ağustos tarihleri arasında köprü sökümü yapılacağından Şehit Mehmetçik Caddesi tamamen, Bayıldım Caddesi'nin tek şerit olarak kapatılacağı, Cemil Reşit Rey Kongre Salonu ve çevresinde gerekli yol kapamalarının yapılacağı bildirildi.

UEFA Başkanı ve yönetiminin, Liverpool ve Chelsea kafilelerinin konaklayacakları oteller ve çevreleri ile İstanbul'daki bütün programlarında en üst seviyede emniyet ve trafik tedbirleri alınacağı belirtilen açıklamada, kafilelerin İstanbul Havalimanına inişleri sonrası eskort eşliğinde otellere intikallerinin sağlanacağı, taraftarların geldikleri havalimanlarında ve toplanma alanlarına gidişlerinde gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

5 Ağustos'tan itibaren müsabakaya ilişkin bütün tedbirlerin alındığı ve uygulanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Müsabaka gününden bir gün önce Vodafone Park, Liverpool taraftarlarının toplanma alanı Taksim Meydanı ve Chelsea kafilelerinin toplanma alanı Beşiktaş Çarşı Meydan ile çevrelerinde gerekli tedbirler alınacaktır. Maç günü öğle saatlerinde stadyum bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. UEFA yönetim kurulu, Liverpool ve Chelsea kafileleri ve taraftarlarının ivedilikle Vodafone Park'a intikalleri sağlanacaktır. Stadyum ve çevresinde, UEFA logolu, UEFA Süper Kupa logo, Liverpool ve Chelsea yazılı konu maça dair bilgileri içeren korsan ürünlerin satışını engellemek için İBB ve ilgili ilçe belediyeleri müşterek çalışmalar yapacaklardır."

Açıklamada, müsabaka sonunda mağlup olan ve galip gelen takım taraftarlarının ayrı ayrı toplanma alanlarına ve oradan da havalimanlarına, takım kafilelerinin ise konaklayacakları otele ve ardından da İstanbul Havalimanı'na eskort eşliğinde intikallerinin sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 10.00'dan 15 Ağustos Perşembe günü müsabaka güvenlik amiri tarafından bildirilecek zamana kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu bölgesinde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesişen noktasında her iki yönlü. Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi her iki yönlü olarak, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi (gerek görülmesi halinde), Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesi'nin kesiştiği yerden itibaren."

Olumsuz durumlara karşı kriz masası

UEFA Süper Kupa Finali boyunca Vodafone Park içerisinde kurulacak kriz masası aracılığıyla olumsuz durumlara müdahale edileceği bilgisi verilen açıklamada, "UEFA Süper Kupa kapsamında ilimize getirilecek olan Şampiyonlar Ligi Kupası, Avrupa Kupası ve 2019 Süper Kupası'nın İstanbul Havalimanı'nda sergilenmesi esnasında gerekli tedbirler alınacaktır. Müsabaka günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde, Vodafone Park ve çevresinde gerekli polis görevlendirilmesi yapılacaktır. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce, Türk takımları, Liverpool ve Chelsea taraftarlarının sosyal medya analizi üzerinden gerekli takip yapılacaktır." denildi.

Oteller, toplanma alanları, takım ve taraftarların kullandığı güzergahlarda Acil Müdahale Timi'nin görev yapmaya başladığı aktarılan açıklamada, alınan tedbirlere karadan Özel Harekat, Terörle Mücadele Timleri ve motorize unsurlar, denizden deniz botları ve balık adamlar, havadan ise polis helikopterinin destek vereceği kaydedildi.