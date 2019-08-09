09 Ağustos 2019, Cuma
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HOCAYA DA KART VAR
Penaltılarda kalecinin bir ayağı kale çizgisinin üzerinde olacak. Kale vuruşlarında ceza sahası içinde oyun başlayabilecek. Kulübedeki teknik adamlar sarı veya kırmızı kart görebilecek. Ceza sahası içinde hakem atışı kararı çıkarsa top kaleciye verilecek. Ceza sahası dışında ise top hangi oyuncunun kontrolündeyse ona verilecek ve diğer futbolcular en az 4 metre uzak duracak.
ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ OLACAK
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, seminerde söz aldı. VAR'ın geçen sezon yanlış kullanıldığını aktaran Özdemir, "MHK, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak. Hakemlerin notu düşürülecek, artacak. Bu uygulamalarla ve çalışarak hata oranı azaltılmalıdır. Bazı kulüplerimiz hatalar sebebiyle serzenişte bulunuyor, buna saygı duyuyorum. Ama hakemleri tartışmaların odağında tutmak fayda sağlamaz. Hakemlere destek olmalıyız" dedi.
DİK DURUN ÇEKİNMEYİN
TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemlere cesur ve standart karar vermelerini söyledi. Raporları açıkça almak istediklerini belirten Özdemir, "Size yapılanları yazmaktan çekinmeyin. Sahada dik ve kararlı durun. Standart kararlar verin ve cesaretle kararları uygulayın. Otoritenizi mutlaka koruyun. Sizlere doğruları yapmayı tavsiye ediyorum" dedi.
TFF yeni kuralları tanıttı
Giriş Tarihi: 09.08.2019
TFF, gelecek sezonki yeni kuralları tanıttı. Elle oynamadan hakeme çarpan toplara; kartlardan frikiklere kadar birçok yenilik açıklandı.
TFF ile MHK, gelecek sezon uygulamaya geçilecek oyun kurallarını hakemlere ve basına anlattı. MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, seminer verdi. Buna göre; oyuncu değişikliğinde çıkan oyuncu saha dışına en yakın noktadan oyunu terk edecek. Topun, hakeme çarpıp gol olan veya bariz gol atağına dönüşmesi durumunda hakem atışı yapılacak. Bilerek veya kazayla elle atılan goller iptal edilecek, bilerek elle oynayana sarı kart verilecek. Frikiklerde rakip, barajdan en az 1 metre uzakta duracak.
HOCAYA DA KART VAR
Penaltılarda kalecinin bir ayağı kale çizgisinin üzerinde olacak. Kale vuruşlarında ceza sahası içinde oyun başlayabilecek. Kulübedeki teknik adamlar sarı veya kırmızı kart görebilecek. Ceza sahası içinde hakem atışı kararı çıkarsa top kaleciye verilecek. Ceza sahası dışında ise top hangi oyuncunun kontrolündeyse ona verilecek ve diğer futbolcular en az 4 metre uzak duracak.
ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ OLACAK
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, seminerde söz aldı. VAR'ın geçen sezon yanlış kullanıldığını aktaran Özdemir, "MHK, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak. Hakemlerin notu düşürülecek, artacak. Bu uygulamalarla ve çalışarak hata oranı azaltılmalıdır. Bazı kulüplerimiz hatalar sebebiyle serzenişte bulunuyor, buna saygı duyuyorum. Ama hakemleri tartışmaların odağında tutmak fayda sağlamaz. Hakemlere destek olmalıyız" dedi.
DİK DURUN ÇEKİNMEYİN
TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemlere cesur ve standart karar vermelerini söyledi. Raporları açıkça almak istediklerini belirten Özdemir, "Size yapılanları yazmaktan çekinmeyin. Sahada dik ve kararlı durun. Standart kararlar verin ve cesaretle kararları uygulayın. Otoritenizi mutlaka koruyun. Sizlere doğruları yapmayı tavsiye ediyorum" dedi.
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