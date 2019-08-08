08 Ağustos 2019, Perşembe
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Manchester City, Carson ile anlaştı
Giriş Tarihi: 08.08.2019
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.
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