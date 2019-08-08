08 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Manchester City, Carson ile anlaştı

Manchester City, Carson ile anlaştı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.08.2019

ekibi , 'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Bir dönem 'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana 'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.

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