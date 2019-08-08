08 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Tottenham, Lo Celso'yu kiraladı

Tottenham Lo Celso'yu kiraladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.08.2019

ekibi Tottenham, 'nın takımından Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani 'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, 23 yaşındaki 'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basını, Lo Celso'nun kontratındaki satın alma opsiyonunun 60 milyon sterlin olduğunu öne sürdü.

Geçen sezon 'te 45 maça çıkan Lo Celso, 16 gol kaydetti.

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