Carroll, Newcastle United'a döndü

Newcastle United Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz futbolcu Carroll ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kariyerine başladığı kulübe 8 yıl sonra dönen 30 yaşındaki Carroll, geçen sezon fazla forma şansı bulamadığı West Ham United'da 14 maça çıktı ve bir gol attı.