08 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Carroll, Newcastle United'a döndü

Carroll Newcastle United'a döndü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.08.2019

ekibi , 'dan ayrılan golcü futbolcu Andy Carroll'ı transfer etti.

Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz futbolcu Carroll ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kariyerine başladığı kulübe 8 yıl sonra dönen 30 yaşındaki Carroll, geçen sezon fazla forma şansı bulamadığı 'da 14 maça çıktı ve bir gol attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye... Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye...
Tottenham Lo Celso'yu kiraladı Tottenham Lo Celso'yu kiraladı
Arsenal'den sol bek transferi Arsenal'den sol bek transferi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör