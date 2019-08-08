08 Ağustos 2019, Perşembe
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Carroll, Newcastle United'a döndü
Giriş Tarihi: 08.08.2019
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, West Ham United'dan ayrılan golcü futbolcu Andy Carroll'ı transfer etti.
Newcastle United Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz futbolcu Carroll ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kariyerine başladığı kulübe 8 yıl sonra dönen 30 yaşındaki Carroll, geçen sezon fazla forma şansı bulamadığı West Ham United'da 14 maça çıktı ve bir gol attı.
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