08 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Arsenal'den sol bek transferi

Arsenal'den sol bek transferi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.08.2019

ekibi , İskoçya'nın Celtic takımından sol bek Kieran Tierney'yi kadrosuna kattı.

Kulübü, 22 yaşındaki İskoç futbolcu Tierney ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basını, Arsenal'ın bu için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Tierney, altyapısından yetiştiği ve 2015'ten bu yana A takımda forma giydiği Celtic'te geçen sezon 40 maça çıktı, bir gol attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Tottenham Lo Celso'yu kiraladı Tottenham Lo Celso'yu kiraladı
TFF Tahkim Kurulundan Serkan Çınar'a ret TFF Tahkim Kurulundan Serkan Çınar'a ret
Watford'dan kulüp transfer rekoru Watford'dan kulüp transfer rekoru
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör