Nihat Özdemir: “VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulanacak”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK seminerinde yaptığı açıklamada, “VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulanacak” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri İstanbul'da bir otelde düzenleniyor. Seminerde bir konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Türk hakemliğinin unutulmaz ismi Doğan Babacan adına düzenlediğimiz, 2019-2020 Sezonu Merkez Hakem Kurulu seminerimize hoş geldiniz. Bu seminerimiz vesilesiyle; futbolumuza ve hakemlik müessesesine çok değerli katkılarda bulunan, kişiliğiyle örnek olan hakem hocamız Doğan Babacan'ı saygıyla anıyor, Allah'tan bir defa daha rahmet diliyorum. Doğan Babacan, Türk hakemliğinin Batı'ya açılan penceresiydi ve birçok hakemimiz onun izinden gitti. Hakemlik müessesesi yıllar içerisinde çok gelişti ve iyi bir noktaya geldi. Bazı yorumcular 'Yabancı hakem gelsin' gibi açıklamalarda maalesef bulunuyor... Ama Türk hakemliği artık o noktayı çoktan geçti. Başta Cüneyt Çakır kardeşimiz olmak üzere tüm Türk hakemlerimiz, Avrupa'da çok önemli maçlar alarak bunu bize çok rahatlıkla gösterdi. Örneğin bu sezon daha başlamadan hakemlerimiz, Avrupa'da 7 maçta görevlendirildi. Bu tablo UEFA'nın Türk hakemlerine güvendiğinin göstergesi olmuştur. Biz de Federasyon olarak, bu güvenin daha da artması için önemli adımlar atıyoruz ve atmaya da devem edeceğiz" diye konuştu.



"Hakem sayısını 25'ten 43'e yükselttik"



Yeni sezon öncesi iki önemli karara imza attıklarını vurgulayan Özdemir, "Bildiğiniz gibi, Mayıs ayında yapılan talimat değişikliği ile üst klasman hakem sistemine geçmiş bulunuyoruz. Yeni sistemde hakem sayımızı 25'ten 43'e yükselttik. Geçen yıl açıkça görüldü ki, dar kadro ile hakemlerimize çok fazla yüklendik. Her hafta maç stresi yaşayan sizler de hiç dinlenme fırsatı bulamadan görevler yaptınız. Ancak yeni oluşturduğumuz geniş kadro ile üzerinizdeki bu baskıyı azaltmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde, bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar. Ve böylece sorumluluklar paylaşılacak. Bu sistemle arzumuz, hata oranının düşmesi. Hakemlerin daha da az gündeme gelmesi, hakem kararları yerine futbolun konuşulması" ifadelerini kullandı.



"Zekeriya Alp çok tecrübeli birisi"



MHK Başkanı Zekeriya Alp ile ilgili görüşlerini paylaşan Nihat Özdemir, "Bir diğer önemli adımımız ise yeni bir Merkez Hakem Kurulu oluşturmak oldu. Yönetim olarak Zekeriya Alp'e MHK başkanlığı için teklif götürdük. Kendisi bütün nezaketiyle Türk futboluna hizmet için teklifimizi kabul etti. Bu vesile ile Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine teşekkürlerimi Yönetim Kurulu adına sunmak istiyorum. Zekeriya Alp, çok tecrübeli ve futbolumuzun saygın isimlerinden birisi. Deneyimiyle, birikimiyle Türk hakemliğine geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Ben ve yönetim kurulum, Alp'in önderliğinde iyi bir sezon geçireceğimizden ve daha başarılı olacağımızdan eminiz" şeklinde konuştu.



"VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulanacak"



VAR hakkındaki konulara da değinen Özdemir, "İlk senemiz pek kolay geçmedi. Ama önemli tecrübeler kazandık. Özellikle açık ve bariz hatalarda, gözden kaçan ciddi olaylarda başvurulması gereken Video Yardımcı Hakem Sistemi, tartışmalı her pozisyon için maalesef kullanıldı. Yeni sezon ile birlikte; hem sahadaki hakem arkadaşlarımızın hem de VAR'ın başında olan arkadaşlarımızın eğitimlerini artırarak, birbirleriyle uyumlu çalışarak bu sistemde başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Merkez Hakem Kurulumuz, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak. Ayrıca, VAR'la verdiği karar düzeltilse bile, o hakemin notu düşürülecektir. Bu yeni uygulamalar, teknolojinin daha doğru kullanılmasına vesile olacaktır. Çok çalışarak hata oranını en aza indirmemiz lazım. Bazı kulüplerimiz haklı olarak önemli serzenişlerde bulunmaktadır. Onlara da yürekten saygı duyuyorum. Ancak hakemleri tartışmaların odağında tutmak hiçbir zaman fayda sağlamaz. Türk futbolunun akıbeti için hakemlere mutlaka destek olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun Türk hakemliğimiz saygıyı her zaman hak ediyor" diye konuştu.