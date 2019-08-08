08 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

TFF Tahkim Kurulundan Serkan Çınar'a ret

TFF Tahkim Kurulundan Serkan Çınar'a ret
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.08.2019

() Tahkim Kurulu, hakem 'ın 2019-2020 sezonu için üst klasman listesinde yer almamasına yaptığı itirazı reddetti.

'den yapılan açıklamada, 'ın üst klasman hakem listesinde yer almamasına dair (MHK) işlemine itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan müzakere neticesinde Serkan Çınar'ın itirazının oy birliğiyle reddedildiği bildirildi.

TFF'nin 16 Temmuz'da açıkladığı üst klasman hakemleri arasında, geçen sezon hakem listesinde bulunan Serkan Çınar ve yer almamıştı.

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