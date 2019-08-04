04 Ağustos 2019, Pazar
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Guardiola gördüğü sarı kartla tarihe geçti
Giriş Tarihi: 04.08.2019
Manchester City menajeri Pep Guardiola, Liverpool maçında sarı kart gördü ve İngiltere'de sarı kart gören ilk teknik direktör oldu.
İngiltere FA Community Shield'da Manchester City'nin Liverpool'la karşılaştığı maçta, sarı kart gören Pep Guardiola, tarihe geçti.
İspanyol teknik adam final maçında hakeme yaptığı itirazlar sonrası sarı kartla cezalandırılırken, kart gören ilk teknik direktör oldu.
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