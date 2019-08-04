04 Ağustos 2019, Pazar

FUTBOL

Guardiola gördüğü sarı kartla tarihe geçti

Guardiola gördüğü sarı kartla tarihe geçti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.08.2019

menajeri , maçında gördü ve 'de sarı kart gören ilk teknik direktör oldu.

FA Community Shield'da 'nin 'la karşılaştığı maçta, gören , tarihe geçti.

İspanyol teknik adam final maçında hakeme yaptığı itirazlar sonrası sarı kartla cezalandırılırken, kart gören ilk teknik direktör oldu.

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