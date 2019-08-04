04 Ağustos 2019, Pazar

FUTBOL

Barcelona, Junior Firpo'yu transfer etti

Barcelona, Junior Firpo'yu transfer etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.08.2019

'nın Kulübü, 'ten 'yu ettiğini açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu 'nun 18 milyon avro artı 12 milyon avroluk başarı ve performansa bağlı ek ödeme karşılığında 'ten edildiği belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan Firpo ile 30 Haziran 2024'e kadar 5 sezonluk sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedeli olarak 200 milyon avroluk bir değer belirlendiği kaydedildi.

Diğer yandan Barcelona Kulübü Başkanı , resmi Twitter hesabından "Junior'un transferiyle birçok hedefimiz olan 2019-2020 sezonu için takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Barça'ya hoş geldin." diye yazdı.

Bartomeu, Firpo'nun transferi açıklanmadan önce bir açılışta yaptığı konuşmada, "Yaz transfer döneminin bitimine daha haftalar var. Takıma birkaç katılım daha olacak. Belki bugün iyi bir haber verebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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