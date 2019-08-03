Balotelli'ye yeni teklif! Sürpriz...

Olympique Marsilya'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan ve zaman zaman adı Türk takımlarıyla anılan Mario Balotelli için teklif hazırlayan son kulüp Serie A'ya yeni yükselen Hellas Verona oldu.

Fransız ekibi Marsilya'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan Mario Balotelli'nin yeni sezonda oynayacağı kulüp merakla beklenirken, golcü oyuncuyla ilgili son iddia İtalya'dan geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan oyuncunun menajeri Mino Raiola, Serie A'ya yeni yükselen Hellas Verona'nın getirdiği dikkat çekici teklifi değerlendiriyor.

Öte yandan yıldız futbolcunun transferindeki en büyük engel, Hellas Verona taraftarı olacak gibi. Golcü isim Verona'nın sahasında oynadığı hemen her maçta ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı. Balotelli konuyla ilgili 2010 yılında yaptığı açıklamada, "Verona'ya ne zaman gelsem, git gide bu taraftarlardan nefret ettiğimi fark ediyorum" demişti.

"BALOTELLI PARAYI SEVİYOR"

Balotelli'nin eski ve her fırsatta bir gün mutlaka oynamak istediği takım olarak açıkladığı Brescia, yıldız ismin transferine olumsuz yanıt verdi. Kulüp başkanı Massimo Cellino yaptığı açıklamada, "Balotelli'yi seviyorum ama o para istiyor sevgi değil" diyerek oyuncunun sağlam bir sözleşme istediğine vurgu yaptı.