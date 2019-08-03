03 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Lionel Messi'ye 3 ay men cezası

Lionel Messi'ye 3 ay men cezası
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (), ve konfederasyon aleyhine yorumlarda bulunan 'nın Arjantinli yıldızı 'yi 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men etti.

'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun ve konfederasyon aleyhine yaptığı değerlendirmelerin "temelsiz ve kabul edilemez" olması nedeniyle uluslararası turnuvalardan 3 ay men ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

'ya 2-0 yenildikleri yarı final maçının ardından Şili'yi 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Arjantin'de yıldız futbolcu , madalya törenine katılmamıştı. Üçüncülük mücadelesinde 'ta forma giyen Şilili futbolcu ile tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Lionel Messi'ye, bir maç men cezası da verilmişti.

Turnuvanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Messi, "Arjantin, yolsuzluk yapılan bir organizasyonun içinde yer almamalı. Bu turnuvanın, Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Gerçeklerin artık söylenmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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