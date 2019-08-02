02 Ağustos 2019, Cuma

FUTBOL

Dani Alves ülkesine döndü

Dani Alves ülkesine döndü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.08.2019

Brezilyalı yıldız oyuncu , ülkesinin takımı ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

tarihinin en iyi bekleri arasında gösterilen Dani Alves, temsilcisi Bahia'da başladığı futbol kariyerinde Sevilla, , ve son olarak Saint-Germain () formalarını giydi.

Dani Alves, temsilcisinde geçen sezon 32 maçta 3 gole imza attı.

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