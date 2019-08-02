02 Ağustos 2019, Cuma

FUTBOL

TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı

TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 02.08.2019

ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

'nun () resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, maçı biletlerinin bugün saat 11.00'de, Passolig üzerinden satışa sunulduğu belirtildi. Açıklamada, Akhisarspor taraftarlarına Kapalı ve Kuzey tribünler; taraftarları için ise Maraton ve Güney tribünlerin tahsis edildiği bildirildi. Karşılaşma için sadece e-bilet satışı yapılacağı, kişi başı bilet satın alma limitinin 3 adet olarak belirlendiği kaydedildi.
Bilet fiyatları şöyle:

Akhisarspor tribünleri: Kapalı Tribün: 100 TL, Kuzey Tribün: 50 TL; Galatasaray tribünleri: Maraton Tribünü: 100 TL, Güney Tribünü: 50 TL.

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